أبرز تطورات اليوم الـ134 من الحرب على غزة

في اليوم الـ134 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد عشرات الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المتواصل على أحياء متفرقة من القطاع، في حين شهدت مدن عدة حول العالم مظاهرات تنديدا بالحرب ودعما لفلسطين.

وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر طبي باستشهاد 40 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل عدة في منطقة الزوايدة ومخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 28 ألفا و858 شهيدا، و68 ألفا و677 مصابا.

في المقابل، نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها تظهر عملية نفذها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق وشمال شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وفي غلاف غزة، أفادت مراسلة الجزيرة بسماع صفارات الإنذار ودوي انفجارات في مدينة عسقلان، حيث أعلنت الدفاعات الإسرائيلية اعتراض قذيفة صاروخية في سماء المدينة دون الإبلاغ عن سقوط قذائف في مواقع أخرى، على حد تعبيرها.

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مظاهرات حول العالم

وشهدت مدن عدة حول العالم مظاهرات تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة، ودعما لفلسطين، فمن تركيا إلى ألمانيا وبريطانيا، هتف عشرات الآلاف لوقف العدوان الإسرائيلي، كما شملت المظاهرات مدنا في أستراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرها العديد من المدن العالمية.

وتأتي هذه المظاهرات تحت شعار يوم التحرك العالمي من أجل غزة، حيث أعلن تحالف المنظمات المؤيدة لفلسطين أن مظاهرات تضامنية مع غزة ستخرج السبت في أكثر من 100 مدينة بأكثر من 45 بلدا حول العالم.

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حماس وتعليق المفاوضات

قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه "لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش في الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن حركة حماس تنوي تعليق المفاوضات مع إسرائيل حتى إدخال المساعدات والإغاثة إلى شمال قطاع غزة.

وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وزير في مجلس الوزراء المصغر الأمني والسياسي (كابينت) حاجة الجيش الإسرائيلي لتهدئة طويلة في غزة لا تقل عن حاجة حماس إليها.

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مساع قطرية متواصلة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تبذل كل ما بوسعها للوصول إلى صفقة لتقليل المعاناة الإنسانية في غزة، في حين رحبت النرويج بما تقوم به قطر لتسهيل الوساطة.

وخلال جلسة بمؤتمر ميونخ للأمن، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إنه يجب وقف الحرب في غزة اليوم حتى دون شروط مسبقة، متوقعا صفقة تبادل قريبا.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن أي عمليات عسكرية شاملة في غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية، في حين قال نظيره السعودي إن الرد الإسرائيلي غير المقيد من شأنه تأجيج المشاعر.

وفي المؤتمر ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها، على حد تعبيره.

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هنية وصفقة التبادل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن المقاومة لن ترضى بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب الاحتلال خارج قطاع غزة ورفع الحصار وتوفير مأوى للنازحين.

وأضاف هنية أن الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية ولن تفرط بتضحيات الشعب الفلسطيني وإنجازات مقاومته، محمّلا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية المناورة والمماطلة في مسألة مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى.

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الحدود اللبنانية الإسرائيلية

جدد الجيش الإسرائيلي قصفه بلدات ومناطق بجنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله استهدافه مواقع وثكنات عسكرية للاحتلال، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد مراسل الجزيرة أن 6 غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة الصالحاني، إلى جانب قصف على محيط بلدتي كفر حمام وراشيا الفخار بالجنوب اللبناني، بالإضافة إلى غارتين من مسيّرتين إسرائيليتين على منزلين في بلدتي عيتا الشعب ومارون الراس.

كما أفاد المراسل بإطلاق صاروخين باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا المحتلة جنوبي لبنان، وأن قصفا استهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية.

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