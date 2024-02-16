موسكو: إسرائيل تسببت في كارثة إنسانية بغزة وزعزعت استقرار المنطقة

قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم الخميس إن أعمال إسرائيل أدت لكارثة إنسانية لمليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف باتروشيف في كلمة له خلال اجتماع لأمناء مجالس الأمن بشأن القضايا الأفغانية في العاصمة القيرغيزية بيشكك أن الأعمال التي ترتكبها إسرائيل زعزعت استقرار الشرق الأوسط.

وتشهد العلاقات بين موسكو وتل أبيب توترا في ظل المواقف الروسية المنددة بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ما يزيد على 4 أشهر.

وفي موضوع آخر، اتهم الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي الولايات المتحدة وبريطانيا بمحاولة جر دول المنطقة إلى الصراع في اليمن، في إشارة إلى الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن منذ أسابيع ضد أهداف للحوثيين لحملهم على وقف استهداف السفن في البحر الأحمر.

كما اتهم المسؤول الروسي الغرب بأنه يخطط لخلق حالة من عدم الاستقرار في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وعرقلة تسوية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال باتروشيف إن الغرب "يعيث فسادا في مناطق مختلفة من العالم" من أجل من أجل الحفاظ على هيمنته.

يذكر أن روسيا اتهمت مرارا الغرب بمحاولة إلحاق هزيمة إستراتيجية بها من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.