مظاهرات في مدن عربية تدعم المقاومة وتطالب بوقف الحرب على غزة

خرجت مظاهرات -اليوم الجمعة- في مدن مختلفة بكل من اليمن والعراق والأردن دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ففي صعدة شمالي اليمن، شارك الآلاف بعيد صلاة الجمعة في مسيرة حاشدة وصفتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين بالمليونية.

وأكد المشاركون في المسيرة استمرار وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأشادوا بالعمليات التي ينفذها الحوثيون ضد السفن الحربية الأميركية والبريطانية والسفن الأخرى المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

تغطية صحفية: مسيرة جماهيرية ضخمة في صعدة اليمنية تحت شعار: "ساحاتنا جــهاد .. ثابتون الى جانب غزة حتى النصر" pic.twitter.com/cNTMbyVIch — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 16, 2024

وأشاد المتظاهرون بدور المقاومة الفلسطينية في غزة، واستنكروا ما وصفوه بالتخاذل العربي والإسلامي تجاه فلسطين، كما طالبوا بفتح ممرات آمنة للوصول إلى فلسطين والمشاركة في الدفاع عنها.

وفي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، خرجت مسيرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني و منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي العراق، خرجت مسيرة في حي الجهاد وسط بغداد للمطالبة بوقف الحرب على غزة فورا.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤيد المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي وترفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد إن عدة مسيرات قدمت من مناطق مختلفة والتحقت بالمظاهرة الرئيسية في حي الجهاد.

وأضاف فايد أن هذه المظاهرة تنظمها عدة قوى عراقية تطالب بفتح المجال أمام الجيش العراقي للمشاركة في هذه الحرب التي يعتبرونها جهادا مقدسا لتحرير الأرض العربية المحتلة.

كما قال مراسل الجزيرة إن المتظاهرين نددوا بما اعتبروه تواطؤا دوليا وتخاذلا عربيا عن نصرة الفلسطينيين.

بعد منعهم من الوصول إلى سوق الخضار بالأغوار الوسطى.. أردنيون يتظاهرون قرب وزارة خارجية بلادهم على طريق المطار في عمان رفضًا لـ"الجسر البري" الواصل لإسرائيل#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Rz6q1EmInB — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 16, 2024

وفي الأردن، خرجت مظاهرات في عمان ومحافظات أخرى بينها الكرك.

وقال مراسل الجزيرة تامر صمادي إن السلطات سمحت للمتظاهرين بالتجمع في شارع المطار في حين أنهم كانوا يريدون التوجه إلى منطقة الأغوار.

وأضاف صمادي أن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بوقف ما سموه "جسر العار"، في إشارة إلى استمرار تصدير البضائع إلى إسرائيل، وإقامة جسر بري إلى قطاع غزة.

وتابع مراسل الجزيرة أن المظاهرات في الأردن تطالب أيضا بإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل وقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية معها.