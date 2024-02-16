قطر تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف اجتياح رفح

جددت دولة قطر إدانتها الشديدة للتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح، محذرة من أن هذا الاعتداء سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل قطاع غزة المحاصر.

ودعا بيان للخارجية القطرية -نشرته على حسابها على منصة "إكس"- المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وممارسة كافة الضغوط على إسرائيل لوقف خططها الرامية لغزو مدينة رفح وارتكاب إبادة جماعية بها، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا".

وقرأت هذا البيان المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف هند عبد الرحمن المفتاح أثناء إحاطة، حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، نظمتها البعثة الدائمة لمصر باعتبارها رئيسا للمجموعة العربية بجنيف.

وأكدت هند المفتاح على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

قطر تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل الرامية لغزو مدينة رفح 🔗لقراءة المزيد : https://t.co/nxZ4FTvFEc#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/s7UAm63Wqa — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 16, 2024

كما دعت هند المفتاح للعمل بشكل جدي لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وشددت على رفع كافة القيود التي تعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من القيام بواجباتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن دولا ومنظمات عديدة طالبت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية الوشيكة على رفح، محذرة من كارثة إنسانية فادحة ومذبحة في حال أقدمت إسرائيل على ذلك.