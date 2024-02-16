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صحة بغزة: وفاة 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بمجمع ناصر الطبي

16/2/2024-|آخر تحديث: 16/2/202408:19 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

وزارة الصحة بغزة:

  • وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.
  • نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي.
  • نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي.
  • توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار عن مجمع ناصر الطبي.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة