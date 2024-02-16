صحة بغزة: وفاة 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بمجمع ناصر الطبي
16/2/2024-|آخر تحديث: 16/2/202408:19 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
وزارة الصحة بغزة:
- وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.
- نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي.
- نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي.
- توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار عن مجمع ناصر الطبي.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة