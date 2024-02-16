وفاة السجين الروسي المعارض أليكسي نافالني

توفي زعيم المعارضة الروسية والخصم السياسي الأبرز للقيادة الروسية، أليكسي نافالني الجمعة في سجن الدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي عقوبة لـ19 عاما، وفق ما أعلنت سلطات السجون الفدرالية الروسية في بيان.

وأفادت سلطات السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي في بيان أنه "في 16 فبراير/شباط 2024، شعر السجين نافالني أ.أ. بوعكة بعد نزهة وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري.. أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين ويجري التثبت من أسباب الوفاة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة إن مصلحة السجون الروسية تتحرى للوقوف على جميع ملابسات وفاة السياسي المعارض البارز أليكسي نافالني، لكنه ليس لديه معلومات حول الأمر.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بوفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني.

وأوقف نافالني في روسيا في يناير/كانون الثاني 2021، لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يُتهم الكرملين بالوقوف خلفها. وحكم عليه في مارس/آذار 2022 بالسجن 9 سنوات بتهم "احتيال"، لكنه يؤكد أنها مفبركة.

وفي أغسطس/آب أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن عليه 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف"، في حين دان الاتحاد الأوروبي الحكم وطالب موسكو بالإفراج "الفوري" عنه.