مصادر إسرائيلية: قتلى وجرحى في إطلاق نار شرق أسدود

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل اثنين وجرح 4 في إطلاق نار على موقف للحافلات بكريات ملاخي شرق أسدود.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن من قبل مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين في العملية.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية توجه إلى موقع إطلاق النار، واصفا الحادث بأنه "خطير للغاية".

من جهتها، أكدت مؤسسة زاكا الطبية الإسرائيلية مقتل 3 في إطلاق النار على موقف الحافلات، بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي نقل 5 مصابين أحدهم في حالة حرجة من مكان العملية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذ العملية أطلق النار على محطة حافلات كان بداخلها عدد من الأشخاص، وإن المنفذ كان يريد إكمال عملية إطلاق النار لكن أحد الجنود "قام بتحييده".

وأضافت أن الشرطة طلبت من السكان في بلدات قريبة من كريات ملاخي التزام المنازل.

كما ذكر مراسل الجزيرة أن فرق الحراسة في البلدات الإسرائيلية القريبة من موقع العملية أعلنت استنفارها.