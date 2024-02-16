طبيب: أطفال شمال غزة يموتون بسبب سوء التغذية

قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية إن عددا من الأطفال في شمال قطاع غزة ماتوا خلال الأيام الماضية بسبب سوء التغذية ونقص الطعام وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصلين.

وأوضح أبو صفية أن أغلب الحالات كانت تصل إلى المستشفى وهي تعاني أعراض الجفاف الحاد بسبب سوء التغذية، إضافة إلى انتشار العدوى على مستوى الجهاز الهضمي والنزلات المعوية.

وأضاف أبو صفية أن المستشفى دمج قسمي العناية والحضانة بسبب انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن المواليد الجدد يصلون إلى المستشفى في حالات حرجة جدا، وتظهر عليهم علامات الضعف والشحوب بسبب سوء تغذية الأمهات.

وأشار إلى أن عدم توفر حليب الأطفال يفاقم من هذه المعاناة، واصفا أوضاع الأطفال -خاصة المواليد الجدد- بالكارثية.

وشدد مدير مستشفى كمال عدوان على أنه إذا لم تُقدّم إغاثة عاجلة للمستشفى، فإن مزيدا من الأطفال معرضون للموت.

ويعاني واحد من بين كل 10 أطفال في غزة -دون سن الخامسة- من سوء التغذية الحاد، وفقا لبيانات أولية من الأمم المتحدة من خلال قياسات الذراع التي تظهر مستويات الهزال لدى الأطفال.

وقالت مؤسسة "أكشن إيد" الخيرية إن بعض الناس يلجؤون إلى أكل العشب. وأضافت أن "الجميع في غزة يعانون الآن الجوع ولا يحصل الناس إلا على 1.5 لتر أو لترين من المياه غير الصالحة للشرب يوميا لتلبية جميع احتياجاتهم".