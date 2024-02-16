شهداء وجرحى بغارات ليلية على رفح ومعارك ضارية بخان يونس

استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في غارات إسرائيلية ليلية شمالي ووسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقصف استهدف مدنيين في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 14 عسكريا بينهم ضابط، في معارك غزة، وقرر سحب لواء مظليين من خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن 8 شهداء وعددا من الجرحى سقطوا جراء قصف منزلي عائلتي جودة وزعرب وسط وشمالي مدينة رفح، كما وقعت إصابات عدة، وعدد من المفقودين جراء قصف منزل في مخيم الشابورة وسط مدنة رفح. واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا مأهولا قرب المستشفى الكويتي في رفح.

وقبل ذلك قال المراسل إن 12 فلسطينيا على الأقل، بينهم 7 أطفال، استشهدوا في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني، وإصابة 3، في قصف قوات الاحتلال تجمعا للمواطنين بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وتزامن القصف مع محاولة تواصل الضحايا مع عائلاتهم في جنوب قطاع غزة وخارج القطاع، بعد تشغيل الإنترنت.

ورصد مراسل الجزيرة في مدينة غزة إسماعيل الغول وصول جرحى بينهم أطفال إلى مستشفى الشفاء، بعد قصف حي الشجاعية.

ووسط مدينة غزة -أيضا-، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 على الأقل وإصابة 5 أشخاص، في قصف استهدف مدنيين ومبانٍ سكنية وسيارات في شارع الجلاء.

وفي الجنوب، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني، وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف قسم العظام بمجمع ناصر الطبي في خان يونس. وأضاف المراسل أن الاحتلال اعتقل عددا من الأطباء أثناء خروجهم من المجمع فجر أمس الخميس.

9 مجازر

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة إنه في اليوم الـ132 من العدوان على قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة 9 مجازر، راح ضحيتها 87 شهيدا، و104 جرحى.

وبذلك، يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 28 ألفا و663 شهيدا، و68 ألفا و395 جريحا.

وأكدت وزارة الصحة أن أعدادا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل منع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال حوّل مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه.

وأضافت، في بيان، أن الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين، ويجرف المقابر الجماعية داخل المجمع، ويرفض كل أوجه التنسيق الإنساني لنقل الجرحى، مشيرة إلى أن عشرات الجرحى حالتهم حرجة لا يستطيعون الخروج من المجمع الطبي.

قتلى وجرحى للاحتلال

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين بوحدة المظليين، وصفت جراحهم بالخطيرة، إضافة لإصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ذلك إصابة 11 عسكريا في المعارك خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال المتحدث باسمه إن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية غارات على مواقع مختلفة في أنحاء القطاع.

واستهدفت الغارت بنى تحتية تحت الأرض، ومبان عسكرية، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية، كما استهدفت إحدى الغارات قائد وحدة مراقبة ورصد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق البيان.

وتعليقا على سير المعارك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته تسيطر على شمال القطاع وعلى خان يونس، وستواصل عملياتها في رفح.

أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري فقال إن الاستعدادات جارية للعملية العسكرية الكبيرة في رفح، رافضا الكشف عن تفاصيلها.

في المقابل، قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خان يونس.

وأكدت كتائب القسام استمرار استهداف القوات الإسرائيلية وآلياتها بقذائف الياسين 105 وقذائف تي بي جي والعبوات الناسفة.

من جانبها بثت كتائب سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد قالت إنها لاستهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال شمالي قطاع غزة، بالاشتراك مع كتائب الأنصار.

سحب لواء إسرائيلي

وفي تطور ذي صلة ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سحب لواء المظليين 646 من خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد سحب بعض قواته تدريجيا خلال الفترة الماضية، حيث سحب الفرقة 36 التي تضم لواء "غولاني" وألوية من المدرعات والمدفعية والمشاة وقوات أخرى، كما سحب اللواء الخامس من قطاع غزة أواخر الشهر الماضي، الذي عمل في المنطقة الشمالية لقطاع غزة على محور الشاطئ، إضافة إلى سحب اللواء الرابع احتياط، المعروف باسم "كرياتي"، من خان يونس، بعد أسابيع من العمليات العسكرية في شمال وشرق المحافظة. كما سحب اللواء "55 مظليين احتياط" الذي عمل في منطقة خان يونس.

وبعد أشهر من العمليات في منطقة شمال القطاع، أنهى الجيش الإسرائيلي مهمة الكتيبة "7107" التي تتبع لواء "ناحال". كما سحب الكتيبة "271"، التابعة لوحدة الهندسة القتالية، بعد أسابيع من القتال في خان يونس.