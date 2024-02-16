روسيا تدعو قادة الفصائل الفلسطينية لمحادثات بموسكو

أعلنت روسيا الجمعة أنها دعت قادة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لمحادثات في موسكو يوم 29 فبراير/شباط الجاري.

وأعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي في هذا السياق عن محادثات "بين الفلسطينيين" اعتبارا من 29 فبراير/شباط الجاري في موسكو. وقال إن المناقشات ستمتد حتى 1 أو 2 من مارس/آذار المقبل.

وأوضح المسؤول الذي يشغل أيضا منصب مبعوث الكرملين الخاص للمنطقة (الشرق الأوسط) أنه تمت دعوة جميع ممثلي الفلسطينيين، وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان، بما في ذلك سوريا ولبنان وحركة فتح ممثلة في رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 4 شهور على قطاع غزة وخلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وفي 19 من الشهر الماضي، أجرى وفد من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، مباحثات في موسكو خلال الزيارة الثانية من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وقالت الخارجية الروسية إنها حثت الحركة على إطلاق سراح المحتجزين لديها.

وكانت موسكو قد استقبلت وفدا من حماس في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أسابيع من إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين ألأول الماضي.

وحسب مراقبين، سعت موسكو في السنوات الأخيرة للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الفاعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن العلاقات توترت مع إسرائيل بسبب العدوان على غزة ورفضها المعلن إقامة دولة فلسطينية.