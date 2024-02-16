بريطانيا: أغلبية كبيرة تدعم وقف الحرب وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين

كشف استطلاع جديد للرأي في بريطانيا عن تحول الرأي العام نحو رفض أوسع للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد على 4 أشهر وتعاطف أكبر مع الفلسطينيين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" أن 66% من البريطانيين يرون أن على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بزيادة 7% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما أظهرت النتائج زيادة أعداد البريطانيين المتعاطفين مع الفلسطينيين بنسبة 7% إلى 28%، وتراجع أعداد المتعاطفين مع إسرائيل بنسبة 2% إلى 16%، في حين قال 22% إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متساويان في نظرهم بتراجع 9% عما كان عليه الحال قبل 3 أشهر.

وبحسب الاستطلاع، فقد ارتفعت نسبة من يعتقدون في إمكانية التوصل إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال 10 سنوات إلى 32% من 27% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبينت النتائج أن أغلبية كبيرة من البريطانيين (65%) تدعم "حل الدولتين" باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم، بينما عبر 24% عن موقف مخالف.

وشهدت بريطانيا منذ بدء الحرب على غزة مظاهرات حاشدة تندد بإسرائيل وتتضامن مع الفلسطينيين، وفي المقابل لا يزال موقف حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك داعما لتل أبيب بحجة أنها تدافع عن نفسها، رغم أن لندن أثارت مؤخرا احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية.