إيران تنتقد تصريحات أفغانية بشأن إغلاق الحدود المشتركة

انتقد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري اليوم الجمعة تصريحات لحكومة طالبان في أفغانستان بشأن خطة طهران لإغلاق الحدود بين البلدين.

وقال حيدري في تصريحات خلال تفقده الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان إن الآخرين لا يستطيعون أن يملوا علينا آراءهم بشأن موضوع إغلاق الحدود.

وبحسب وكالة إرنا الرسمية، أشار حيدري إلى أن هذا الإجراء متعارف عليه في سياق تعزيز الأمن لدى جميع البلدان، ولا يحق لأحد أن يحتج على ذلك.

وأوضح أن عملية إغلاق الحدود في شمال شرقي البلاد بمسافة 74 كلم دخلت مرحلة التنفيذ بالفعل، مشددا على أن إيران تحترم على الدوام مبدأ حسن الجوار ولا تشكل تهديدا للدول المجاورة.

ولفت إلى أن تأمين البلاد بشكل دائم واجب يثقل عاتق القوات المسلحة، وتحقيق هذا الأمن المستدام يتم تارة باستخدام المسيّرات أو كاميرات المراقبة، وتارة أخرى من خلال تموضع القوات، و"لا يحق للآخرين أن يقرروا لنا بشأن الإجراءات التي نعتزم القيام بها في حدودنا".

وفي وقت سابق، قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان إنه "لا ينبغي لأي بلد -بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية- أن يخاف من أفغانستان لأنها بلد الأمن والاستقرار".

وذكر أنه في أوقات انعدام الأمن كانت هناك حرب، وأنه لو اتخذت إيران هذه الخطوة حينها لكان الأمر مبررا، لكن لا داعي لهذه التدابير الآن.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان تكررت التوترات الحدودية بين البلدين رغم أن معظم الحوادث تمت السيطرة عليها وجرى تجاوزها من خلال المفاوضات.

وبالإضافة إلى التوترات على الحدود كانت هناك خلافات سياسية عرضية على المستويات الدبلوماسية في ما يتعلق بأزمة المياه الطويلة الأمد والتهريب وقضية ملايين اللاجئين الأفغان إلى إيران.