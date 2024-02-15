واشنطن تحضر خطة "سلام دائم" ووزراء إسرائيليون يرفضون الدولة الفلسطينية

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعرب أن إدارة الرئيس جو بايدن وبعض شركائها في الشرق الأوسط يعملون على وضع خطة شاملة لإحلال سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بيد أن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو جددوا رفضهم قيام دولة فلسطينية.

وقالت الصحيفة إن خطة السلام تشمل جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنه في أقرب الآجال.

ونقلت عن مسؤول أميركي شارك في المناقشات قوله إن مفتاح خطة السلام في الشرق الأوسط هو "صفقة الرهائن"، في إشارة إلى اتفاق محتمل لتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

كما نقلت "واشنطن بوست" عن ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز أن الاتحاد يتواصل مع الأطراف المختلفة لوضع خطة تركز فعليا على الوصول إلى نهاية الصراع.

وأِشار كوبمانز إلى أن الخطة تهدف للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها بالكامل، ودولة إسرائيلية آمنة مندمجة بالكامل في المنطقة.

ومؤخرا تواترت التصريحات الأميركية الداعية لتنفيذ ما يسمى "حل الدولتين"، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وذلك بعد انتهاء الحرب على غزة، بيد أن ذلك قوبل برفض من أعلى المستويات السياسية في تل أبيب.

كما أعلنت دول أوروبية أنها تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في خطوة استباقية من شأنها التمهيد لتطبيق حل الدولتين.

رفض إسرائيلي

وفيما بدا ردا مباشرا على تقرير "واشنطن بوست"، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لن يوافق بأي حال من الأحوال على حل الدولتين.

وأضاف سموتريتش أن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل كما ثبت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.

وتابع وزير المالية الإسرائيلي أنه سيطالب اليوم في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني بقرار واضح لا لبس فيه ينص على أن إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية، قائلا إنه يتوقع دعما واضحا من رئيس الوزراء نتنياهو وعضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجميع الوزراء.

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وإن هذا لن يحدث، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الشتات عميحاي شيكلي قوله إن على إسرائيل أن تقاوم الخطة الأميركية وأن تهدد بخطوات أحادية كإلغاء اتفاقية أوسلو.

وفي السياق، قال زئيف إلكين رئيس كتلة حزب معسكر الدولة في الكنيست -الذي يقوده بيني غانتس- إن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى خطر تكرار أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في كل أراضي إسرائيل، بحسب تعبيره.

واعتبر إلكين أن إقامة دولة فلسطينية يعني أن حركة حماس ستفوز في كل انتخابات سيتم إجراؤها، قائلا إن أحدا لم يقترح على الولايات المتحدة إقامة دولة لتنظيم القاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، على حد قوله.

وفي مقابل التصريحات الأميركية عن ضرورة تنفيذ حل الدولتين في أقرب وقت بعد الحرب على غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا رفضه قيام دولة فلسطينية، وقال إن إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها الأمنية الكاملة على الضفة الغربية.