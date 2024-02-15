مصادر: الاتحاد الأفريقي منع وفدا إسرائيليا من دخول مقره

كشف مصدر دبلوماسي أفريقي للجزيرة أن الاتحاد الأفريقي منع وفدا إسرائيليا من دخول مقر المنظمة، كان قد طلب عقد لقاءات مع مسؤولين أفارقة بغرض طرح وجهة نظره حول تطورات الحرب في غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد الإسرائيلي المكوّن من المدير العام لوزارة الخارجية ياكوف بليتشتين، والمديرة في قسم إدارة أفريقيا آميت باياس، وصل أديس أبابا وحاول المشاركة في الجلسه الافتتاحية لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية الأفارقة بصفة مراقب، لكن الاتحاد الأفريقي رفض إدخالهم.

وأوضح أن الوفد كان يسعى إلى التواصل مع عدد من المسؤولين الأفارقة، للتخفيف من حدة الموقف الأفريقي تجاه إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، ولمحاولة إقناع بعض الدول مجددا بدعم عضوية إسرائيل تحت صفة مراقب في الاتحاد، بعد رفض المطالب السابقة.

جدير بالذكر أن وفدا إسرائيليا كان قد حاول حضور القمة الأفريقية الـ 36التي عقدت بأديس أبابا في فبراير/شباط من العام الماضي، لكن الاتحاد رفض؛ بسبب اعتراض دول أفريقية عدة تتقدمها جنوب أفريقا والجزائر.

كما أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في ذلك الوقت، عن تعليق "قرار منح إسرائيل صفة مراقب حتى يتم بحث هذا الإجراء عبر لجنة خاصة".