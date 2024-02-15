مرسوم أميري كويتي بحل مجلس الأمة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح وموافقة المجلس.

المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة صدر وفقا للمادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة#كونا #الكويت pic.twitter.com/wFLHebhcTE — كونا KUNA (@kuna_ar) February 15, 2024

ونقلت الوكالة أن المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة يعمل به من تاريخه، وصدر وفقا للمادة 107 من الدستور "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وكان أمير الكويت قد قبِل، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التي دعاها إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وهذه أول حكومة في عهد الشيخ مشعل الذي تولى الحكم يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد وفاة أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عاما.