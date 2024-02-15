قصف مجمع ناصر في خان يونس يزيد معاناة المحاصرين بداخله

نشر الصحفي المصور محمد سلامة فيديو على صفحته بمنصة إنستغرام، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، يوثق استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف قصف قوات الاحتلال قسم العظام في المجمع، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وجاء القصف ليزيد من معاناة النازحين المحاصرين داخل مجمع ناصر الطبي، وفي ظل مطالبات بالتحرك العاجل لإنقاذهم بعد إمهال الاحتلال الإسرائيلي لهم حتى السابعة من صباح اليوم لإخلاء المستشفى والنزوح باتجاه مدينة رفح.

ونشر الدكتور هيثم أحمد في وقت سابق فيديو يظهر استهداف غرفة الأطباء بطلق متفجر أدى لإصابة طبيب كان موجودا داخل الغرفة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت أمس من وضع كارثي في مجمع ناصر، وناشدت المؤسسات الدولية التدخل لحماية المجمع والموجودين فيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان صحفي، إن "الوضع كارثي ومقلق للغاية في مجمع ناصر الطبي وحالة من الذعر تسود بين الموجودين فيه".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية منها، مما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح بحثا عن مكان آمن.