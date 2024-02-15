قتلى بهجوم أوكراني على بيلغورود والناتو سيزود كييف بمليون مسيّرة

قتل 6 أشخاص من بينهم طفل جراء هجوم صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود جنوب روسيا اليوم الخميس، فيما أطلقت موسكو 26 صاروخا على أوكرانيا الليلة الماضية أسفر أحدهم عن مقتل امرأة مسنة، كما أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عزمه تزويد أوكرانيا بمليون طائرة مسيّرة.

وذكر حاكم مدينة بيلغورود أن الهجوم الأوكراني أسفر عن إصابة 18 شخصا منهم 5 أطفال، فيما قالت وسائل إعلام روسية إن عدد القتلى بلغ 9.

وقال حاكم منطقة كورسك المجاورة رومان ستاروفويت إن الهجوم ألحق أضرارا بمركز تجاري ومنشأة رياضية خارجية ومناطق سكنية.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت 14 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، والتي تتعرض لهجمات متكررة.

إسقاط صواريخ روسية

وأطلقت روسيا -الليلة الماضية- 26 صاروخا على أوكرانيا، فيما قتلت امرأة تبلغ 66 عاما في مدينة تشوغويف بمنطقة خاركيف شمال شرق البلد بضربة روسية، حسبما أفاد سلاح الجو الأوكراني.

وأكد الجيش الأوكراني أنه أسقط 13 من الصواريخ الروسية، وتدمير مبنى سكني بالكامل في تشوغويف.

إرسال مسيّرات

على صعيد متصل، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يهدف لإرسال مليون طائرة مسيّرة إلى أوكرانيا.

وأعرب ستولتنبرغ عن ترحيبه بالاتفاق المبرم بين تركيا وبلغاريا ورومانيا بشأن تنفيذ أنشطة إزالة الألغام في البحر الأسود.

وقال إن هذه الأنشطة تمكّن أوكرانيا من استخدام مياهها الإقليمية وتحقق النجاح في البحر ضد روسيا وتوفر لكييف إمكانية تصدير حبوبها.

وتقترب الحرب الروسية على أوكرانيا من إتمام عامها الثاني، ففي 24 فبراير/شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.