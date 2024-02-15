غارات وأحزمة نارية لا تتوقف بغزة وتحذيرات من كارثة بمستشفى ناصر

تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي -منذ صباح اليوم الخميس- غارات مكثفة وأحزمة نارية بمناطق مختلفة في قطاع غزة، في حين حذرت وزارة الصحة من وضع كارثي بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن هناك شهيدا وعددا من المصابين من جراء قصف إسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد 5 فلسطينيين -بينهم الكاتب أيمن الرفاتي- في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من المصابين وصلوا مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع، وأضاف أن حالة بعضهم خطرة في ظل نقص الكوادر والمستلزمات الطبية.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، أصيب عدد من المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف إسرائيلي على أحد المنازل.

وأظهرت مقاطع فيديو -حصلت عليها الجزيرة- آثار الدمار الذي لحق بعشرات المصانع والشركات نتيجة الغارات الإسرائيلية على المناطق الشمالية والشرقية لمخيم البريج وشرق وادي غزة.

وقد اتهم أصحاب المصانع الاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى تدمير اقتصاد قطاع غزة والبنى التحتية.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب خلال يوم واحد 11 مجزرة ضدّ العائلات في القطاع المحاصر راح ضحيتها 103 شهداء، بينما أصيب 145 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفا و576 شهيدا، بينما وصل عدد المصابين إلى 68 ألفا و291 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وضع كارثي

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة، مساء أمس، من وضع كارثي في مجمع ناصر الطبي، مناشدة المؤسسات الدولية بالتدخل لحماية المجمع والموجودين فيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان صحفي، إن الوضع كارثي ومقلق للغاية في مجمع ناصر الطبي وحالة من الذعر تسود بين الموجودين فيه.

ولفت إلى أنه لا يزال أكثر من 1500 نازح داخل المجمع الطبي، إلى جانب 190 من كوادر المستشفى، و273 مريضًا لا يستطيعون الحركة.

وذكر القدرة أن من بين المرضى في المجمع 18 شخصا في العناية المركزة، و3 أطفال في الحضانة، و35 مريضًا يحتاجون عملية غسل الكلى.

وفي وقت سابق أمس، أجبر جيش الاحتلال آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسرا من مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار في ساحة المستشفى ومحيط المناطق التي يوجد فيها النازحون، وفق ما أفاد شهود لمراسل الأناضول.

وذكر شهود العيان أن الجيش الإسرائيلي طلب من النازحين المغادرة والتوجه إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

والأحد الماضي، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره القوات الإسرائيلية.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية، مما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.