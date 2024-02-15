عشرات الشهداء والجرحى بغزة والاحتلال يعلن خسائر جديدة بصفوف جيشه

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمخيم وشارع وسط مدينة غزة وحي شرقها، في حين أقر جيش الاحتلال بسقوط قتيل وجرحى في المعارك جنوب القطاع.

وقال المراسل إن 12 فلسطينيا على الأقل، بينهم 7 أطفال، استشهدوا في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني، وإصابة 3، في قصف قوات الاحتلال تجمعا للمواطنين بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وتزامن القصف مع محاولة تواصل الضحايا مع عائلاتهم في جنوب قطاع غزة وخارج القطاع بعد تشغيل الإنترنت.

ورصد مراسل الجزيرة في مدينة غزة إسماعيل الغول وصول جرحى بينهم أطفال إلى مستشفى الشفاء، بعد قصف حي الشجاعية.

ووسط مدينة غزة أيضا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 على الأقل وإصابة 5 أشخاص في قصف استهدف مدنيين ومباني سكنية وسيارات في شارع الجلاء.

وفي الجنوب، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف قسم العظام بمجمع ناصر الطبي في خان يونس. وأضاف المراسل أن الاحتلال اعتقل عددا من الأطباء أثناء خروجهم من المجمع فجر اليوم.

9 مجازر

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة إنه في اليوم الـ132 من العدوان على قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة 9 مجازر، راح ضحيتها 87 شهيدا، و104 جرحى.

وبذلك، يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 28 ألفا و663 شهيدا، و68 ألفا و395 جريحا.

وأكدت وزارة الصحة أن أعدادا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل منع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

قتلى وجرحى للاحتلال

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين بوحدة المظليين وصفت جراحهم بالخطيرة، إضافة لإصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ذلك عن إصابة 11 عسكريا في المعارك خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال المتحدث باسمه إن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية غارات على مواقع مختلفة في أنحاء القطاع.

واستهدفت الغارت بنى تحتية تحت الأرض، ومبانيَ عسكرية، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية، كما استهدفت إحدى الغارات قائد وحدة مراقبة ورصد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق البيان.

وتعليقا على سير المعارك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته تسيطر على شمال القطاع وعلى خان يونس، وستواصل عملياتها في رفح.

في المقابل، بثت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد قالت إنها لاستهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال شمالي قطاع غزة بالاشتراك مع كتائب الأنصار.