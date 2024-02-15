واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهجها في القيام باقتحامات ليلية لمناطق بالضفة الغربية، بينما داهم مستوطنون بلدة بمحافظة سلفيت وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات موسيقية.

وقام الاحتلال بعد منتصف الليل باقتحام مدينة نابلس بالضفة الغربية، وسبق ذلك اقتحامات لقلقيلية وبيتونيا ومناطق في شمال الخليل.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه شبان فلسطينيين في بيتونيا حاولوا التصدي لجنود الاحتلال خلال اقتحام الحي الصناعي في المدينة وأثناء محاصرتها بعض المحال تجارية.

وأفاد شهود عيان أن آلية ثقيلة رافقت القوة الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي.

اقتحامات ليلية في بيتونيا غرب رام الله وعدد من المناطق..

وشهيد خلال مواجهات في /بيت أُمَـــر/ شمال الخليل..

الخارجية الأمريكية تقول إن هدم الجيش الإسرائيلي منزل الناطق باسم لجنة أهالي سلوان في القدس يعرقل الوصول إلى حل سلمي نهائي.

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة /كفل حارس/ شمال محافظة سلفيت بالضفة الغربية.

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حيث داهموا مقامات دينية إسلامية وأدوا طقوس تلمودية ورقصات موسيقية. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت محال تجارية ومنعت مواطنين من الدخول والخروج ، وسط اعتداءات مستوطنين على فلسطيينيين وممتلكاتهم.

عاجل | مراسل الجزيرة: مجموعات من المستوطنين تقتحم بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت بالضفة الغربية لأداء طقوس تلمودية

عاجل | مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية

عاجل | مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تشتبك مع شبان فلسطينيين حاولوا التصدي لاقتحامها بيتونيا غرب رام الله

إلى هذه الأخبار العاجلة حيث أفاد مراسل الجزيرة في الضفة الغربية بأن قوات الاحتلال ألقت الغاز المسيل للدموع تجاه شبان فلسطينيين حاولوا التصدي لاقتحامها الحي الصناعي في بيتونيا غرب رام الله

معنا من بيتونيا مراسل الجزيرة .. حسان مسعود

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة /كفل حارس/ شمال محافظة سلفيت بالضفة الغربية.

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حيث داهموا مقامات دينية إسلامية وأدوا طقوس تلمودية ورقصات موسيقية. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت محال تجارية ومنعت مواطنين من الدخول والخروج ، وسط اعتداءات مستوطنين على فلسطيينيين وممتلكاتهم.