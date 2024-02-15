الفصائل الفلسطينية تدعو للتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة

دعت الفصائل الفلسطينية في بيان الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المستمر منذ أكثر من 4 أشهر على قطاع غزة.

ودعت لاعتبار يوم غد الجمعة يوما عالميا لمناصرة الحق الفلسطيني، وأن يكون السبت والأحد المقبلان يومان عالميان لمساندة الشعب الفلسطيني في جميع الدول الأوروبية والغربية ودول أميركا اللاتينية وشرق آسيا.

وناشدت أبناء الشعب الفلسطيني "التلاحم ضد مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".

كما أشادت بصبر وثبات "شعبنا الأسطوري ودعمه واحتضانه للمقاومة وأدائها البطولي".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

كما تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وقد ارتفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، إلى 7040 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 شخصا خلال اقتحامه عدة محافظات.