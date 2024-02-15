ضربات أميركية جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية -اليوم الخميس- أنها طائراتها نفذت أمس 4 ضربات ضد 7 صواريخ مضادة للسفن و3 طائرات مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وفي بيان لها، قالت القيادة الأميركية إن الصواريخ التي تم استهدافها كانت معدة لاستهداف سفن في البحر الأحمر.

وأضافت أن القوات الأميركية أوقفت الشهر الماضي سفينة في بحر العرب كانت تحمل شحنة أسلحة إيرانية متطورة في طريقها للحوثيين، وقامت بمصادرتها.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي قالت إن ما وصفته بالعدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين جويتين -أمس- منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة (غربي اليمن).

كما أفادت المصادر بوقوع غارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة أيضا.

ومنذ شهر تقريبا، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا -بدعم من دول أخرى، ضمن تحالف "حارس الازدهار" الذي تشكل مؤخرا لحماية الملاحة في البحر الأحمر- غارات على مواقع للحوثيين في عدة محافظات يمنية ردا على استهدافهم المتكرر لسفن شحن.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون فقط سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، ولكنهم وسعوا مؤخرا نطاق عملياتهم لتشمل السفن الحربية الأميركية قبالة سواحل اليمن، وذلك ردا على الغارات التي ينفذها التحالف الأميركي البريطاني.

وبينما تصرح الولايات المتحدة بأنها ليست في حرب مع الحوثيين، فإنها تقول إن العمليات العسكرية ضدهم تهدف لإضعاف قدرتهم على تقويض حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وقد اضطرت شركات شحن عالمية لوقف عبور سفنها في البحر الأحمر، وكان آخرها شركة "ستار بلك" ومقرها اليونان.