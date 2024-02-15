شاهد.. أطفال شمال غزة يحضرون حلقات تحفيظ القرآن الكريم داخل مراكز الإيواء

يحرص أطفال شمال قطاع غزة النازحون في مراكز الإيواء على حضور حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وذلك بعد أن دمر جيش الاحتلال أغلب المساجد في المنطقة.

ويواجه النازحون الفلسطينيون في أرجاء قطاع غزة أوضاعا بالغة القسوة والصعوبة، ويعانون من استمرار القصف الإسرائيلي الذي يطاردهم في ملاجئهم، كما يعانون من الجوع والبرد الشديد.

ونشر المصور الفلسطيني أحمد حمدان مشاهد لأطفال نازحين داخل أحد مراكز الإيواء وهم يتلقون القرآن الكريم في إحدى الحلقات المقامة داخل مركز للإيواء شمالي قطاع غزة.

وتعرضت محافظات شمال قطاع غزة لدمار هائل، وأرغم الاحتلال أعدادا من سكان تلك المحافظات على المغادرة نحو وسط وجنوب القطاع، ومنعهم لاحقا من العودة إليها خلال فترة الهدنة، وما زال يمنع وصول المساعدات الإنسانية لهم.