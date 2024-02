سياسيون كنديون يحذرون من تنامي الإسلاموفوبيا بعد اعتداء على مركز إسلامي

أدان سياسيون كنديون اليوم الخميس حادث الكراهية الذي تعرض له المركز الإسلامي في كامبردج بكندا، مؤكدين ضرورة مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا المتنامية في البلاد، والتي اعتبرها ناشطون نتيجة للسياسات الحكومية، والتناول الإعلامي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووقع الحادث مساء الأحد الماضي في المركز الإسلامي بكامبردج، حيث وجد رواد المركز رموزا لصلبان معقوفة، مطلية بالأسود، في حين أفادت شرطة مدينة واترلو أنها تحقق في الواقعة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وعلق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو -عبر منصة إكس- قائلا إن أعمال التخريب التي تعرض لها المركز الإسلامي في كامبردج، وارتفاع معدلات الإسلاموفوبيا في كندا بأكملها، أمر مقيت، ومثير للقلق وغير مقبول.

وأدان ترودو الحادث، مؤكدا دعمه للمجتمعات الإسلامية في كندا، وضرورة محاربة الإسلاموفوبيا، غير أن مدونين سلطوا الضوء على وجود أزمة حقيقية وتزايد مستمر لحوادث الإسلاموفوبيا لم تتعامل معه الحكومة الكندية.

Who's "we" here? You're the one hellbent on supporting a fascist Zio regime that's blowing up predominantly Muslim children and then you wonder why there's a "rise in Islamophobia" in Canada. Toothless slimy alabastard. https://t.co/Hk6CiOUrSe

