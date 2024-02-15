رئيس البرازيل ينتقد إسرائيل من القاهرة

انتقد الرئيسي البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء في قطاع غزة، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وقال دا سيلفا في مؤتمر صحفي مع السيسي إن إسرائيل ليس لها أي مبرر لقتل النساء والأطفال وهي تنتهك كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه لن يكون هناك سلام بدون إقامة دولة فلسطينية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، قال السيسي إنه توافق مع دا سيلفا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة "وصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

واستقبل الرئيس المصري اليوم الخميس نظيره البرازيلي الذي يقوم بزيارة إلى مصر يجري خلالها محادثات حول غزة.

وتشن إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وعقب اجتماعه مع السيسي، يشارك الرئيس البرازيلي في اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول الوضع في غزة وسيلقي خلاله كلمة، بحسب ما أفاد مكتب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن المحادثات بين السيسي ودا سيلفا ستتناول كذلك "التنسيق المشترك في المحافل الدولية في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين".

وأشار إلى أن زيارة دا سيلفا للقاهرة تتزامن مع احتفال البلدين بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقد شهدا الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في القاهرة.