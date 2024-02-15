أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس عن ارتفاع الشهداء في قطاع غزة إلى 28 ألفا و663 والمصابين إلى 68 ألفا و395، جراء العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدا و104 جرحى خلال يوم واحد.

مستشفى ناصر الطبي

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال حوّل مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه.

وأضافت، في بيان، أن الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين، ويجرف المقابر الجماعية داخل المجمع، ويرفض كل أوجه التنسيق الإنساني لنقل الجرحى، مشيرة إلى أن عشرات الجرحى حالتهم حرجة لا يستطيعون الخروج من المجمع الطبي.

وذكرت أن الاحتلال يجبر من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من المجمع تحت القصف والتهديد، وأنه طلب من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى، بمن فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة، إلى مبنى ناصر القديم، ومنهم 6 مرضى تحت التنفس الاصطناعي.

وأضافت أن الاحتلال أجبر إدارة المجمع على إبقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية مما يعرض حياتهم لخطر شديد.

وفي تطور آخر، قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في مدينة حمد، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأسفر القصف عن إلحاق أضرار كبيرة بالمسجد والمنطقة المحيطة به.

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، مما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

11 شهيدا بالنصيرات ووداي غزة

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منزل في المخيم، وفقا لمراسل الجزيرة.

وذكر المراسل أن قصفا آخر لمجموعة من المواطنين في منطقة وادي غزة وسط القطاع أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وفي دير البلح، أفاد مراسل الجزيرة بوصول جثمان شهيد، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وسط القطاع.

وأضاف المراسل أن قصفا إسرائيليا لمجموعة من الفلسطينيين بمنطقة وادي غزة، وسط القطاع، أدى لاستشهاد شخص وإصابة عدد آخر، في حين نقل المصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.