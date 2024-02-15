قال البيت الأبيض أمس الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن وقّع أمرا يحمي الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا مقبلة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وحسب وكالة رويترز، فقد ذكر مسؤول في إدارة بايدن أنه بموجب هذه الخطوة سيكون 6000 فلسطيني مؤهلين لبرنامج "المغادرة القسرية المؤجلة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحماية تنطبق على نحو 6000 آلاف فلسطيني، بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمة.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان إنه في أعقاب ما وصفه بـ "الهجوم الإرهابي المروّع الذي شنته حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والرد العسكري الإسرائيلي الذي أعقبه، تدهورت الظروف الإنسانية في غزة بشكل كبير". وأضاف سوليفان أن خطوة بايدن ستمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "ملاذا آمنا مؤقتا"، موضحا أن أي شخص يعود طوعا إلى الأراضي الفلسطينية سيفقد الحماية التي يتمتع بها.

حاجة ماسة

ونقلت رويترز عن عابد أيوب المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز قوله في بيان إن هناك "حاجة ماسة" لاتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في الولايات المتحدة. وأضاف "نرى أن الوضع في غزة وفلسطين لا يتحسن، القرار موضع ترحيب ويسعدنا أن نراه يطبق".

من جانبها، تقول وكالة الصحافة الفرنسية إن القرار الجديد يأتي بينما يواجه بايدن غضبا متزايدا؛ بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات.

وزار مسؤولون في إدارة بايدن مؤخرا ولاية ميشيغان التي يقيم فيها عدد كبير من المسلمين، للتواصل مع قادة المجتمع المحليين بشأن مخاوفهم إزاء الحرب.

ومع مرور أكثر من 4 أشهر منذ اندلاع الحرب، يواجه بايدن ضغوطا لبذل المزيد من الجهد لحماية الفلسطينيين في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع. كما يواجه انتقادات من العرب الأميركيين والمسلمين لعدم دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع.

وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 28 ألفا و500 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.