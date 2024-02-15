زيارة غير معلنة لمدير "إف بي آي" إلى إسرائيل

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) عن زيارة غير معلنة قام بها مدير المكتب كريستوفر راي إلى إسرائيل للقاء مسؤولين بأجهزة الاستخبارات، وسط الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفق بيان صادر عن مكتب التحقيقات الأميركي أمس الأربعاء "التقى راي عملاء من وكالته متمركزين في تل أبيب، حيث أكد أهمية عملهم الذي يتعلق بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وكرر دعم (إف بي آي) لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي نفذتها حماس".

ونقل البيان عن راي قوله "إن شراكة مكتب التحقيقات الفدرالي مع نظرائنا الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية، وأنا واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردا على هذه الهجمات".

وأشار بيان "إف بي آي" إلى أن تركيز راي انصبّ على جهود الوكالة ضد المنظمات الأجنبية التي تشيد بالهجمات على إسرائيل وتهدد بمهاجمة الولايات المتحدة، سواء بالخارج أو الداخل". وأكد أن مكتب التحقيقات الفدرالي "كان وسيستمر في الاستجابة لطلبات إسرائيل للحصول على الدعم".