الطفلة هند.. أعدمتها إسرائيل وواشنطن تخجل من الحساب

تركت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، قصصا مروعة بحق المدنيين، لاسيما الأطفال الذين حرمهم القصف الإسرائيلي من براءتهم، ليجدوا أنفسهم في أتون قتل طالهم بلا ذنب.

ومن بين تلك القصص العالقة في أذهان العالم، الطفلة هند رجب التي لم تكمل ربيعها السادس لتجد نفسها محاصرة بالموت من كل جانب، إلا إن مطلب المحاسبة على جريمة إعدامها ما يزال ينتظر الإجابة.

هند توسلت لمسؤولي الهلال الأحمر لينقذوها من السيارة التي كانت بداخلها مع أقاربها الذين قتلوا جميعا برصاص الجيش الإسرائيلي، لكن طواقم الإسعاف عجزت عن الوصول إليها بسبب كثافة النار واستهداف الجيش لكل ما يتحرك.

انتظرت الطفلة وظلت طوال 3 ساعات تخبر طواقم الهلال الأحمر عبر الهاتف، بأنها خائفة بين جثث أقاربها في السيارة الذين أعدمهم الجيش الإسرائيلي.

وفي يوم السبت، وبعد أيام من هذا الاتصال الأخير عثرت فرق الإسعاف على جثمان هند، وكانت قد فارقت الحياة منذ اليوم الذي أطلقت فيه استغاثتها، فضلا عن جثماني المسعفين اللذين خرجا لإنقاذها.

وفي تعليقها على مقتل الطفلة هند، تساءلت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كاثرين راسل، الأحد، مستنكرةً: "كم من الأطفال سيموتون قبل أن ينتهي هذا الكابوس في قطاع غزة؟!".

وأضافت راسل عبر منصة إكس: "أنباء مفجعة عن العثور على جثمان الطفلة الصغيرة مع أقاربها وعمال الإنقاذ الذين حاولوا إعادتها بأمان إلى والدتها".

Heartbreaking news that the body of a little girl named Hind was finally found in Gaza today along with relatives & rescue workers who tried to bring her safely back to her mother.

How many more children will suffer and die before this nightmare ends?

— Catherine Russell (@unicefchief) February 10, 2024