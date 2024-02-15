الجيش السوداني يحبط هجوما للدعم السريع بالفاشر وتحذير دولي من تفشي الجوع

أعلن الجيش السوداني إحباط هجوم لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي الجوع في السودان بسبب استمرار الحرب.

قال الجيش السوداني في تدوينة على صفحته بفيسبوك إن قوات من الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غربي البلاد)، أحبطت محاولة "متمردي مليشيا آل دقلو الإرهابية" للتسلل في الاتجاه الشرقي من المدينة.

وأضاف أن قواته هزمت من سماها بالمليشيات، وكبدتهم خسائر كبيرة، ونشر الجيش فيديو قال إنها تظهر احتفال قواته بما جرى.

وفي أم درمان، رصد مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد حجم الدمار الذي تعرض له السوق الرئيسي في المدينة، بسبب المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية.

وتظهر الصور آثار عمليات نهب واسعة طالت جميع المحال التجارية داخل السوق.

والأسبوع الماضي، تقدمت قوات الجيش السوداني، في منطقة "سوق أم درمان" غربي العاصمة الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023، بينما انقطعت خدمات الاتصال والإنترنت في أجزاء واسعة من البلاد للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت لجان مقاومة كرري بأم درمان (ناشطون) في بيان بأن "الجيش تقدم صباح أمس الأربعاء في محور سوق أم درمان غربي العاصمة الخرطوم".

مراسل الجزيرة يرصد حجم الدمار الذي تعرض له السوق الرئيسي في مدينة أم درمان، بسبب المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية#الأخبار pic.twitter.com/VPslNlhLnB — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 14, 2024

في حين تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لجنود من الجيش السوداني، وهم يتجولون في سوق أم درمان وسط المدينة التي تشهد معارك عنيفة بين الطرفين.

وما زالت قوات الدعم السريع تسيطر على مناطق إستراتيجية في أم درمان، بينها مقرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

انتشار الجوع

إنسانيا، قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 5 ملايين شخص في السودان يعانون الجوع.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، بيتر غراف، في مؤتمر صحفي، إلى أن استمرار النزاع في البلاد منذ 10 أشهر، جر السودان إلى "كارثة إنسانية كبيرة".

ولفت إلى استمرار النزوح الجماعي للمدنيين مع استمرار انتشار الصراع إلى مناطق جديدة، مشيرا إلى أن السودان "يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم بـ8 ملايين شخص".

وأوضح أن النازحين غالبا ما يجدون مأوى في المناطق المكتظة، حيث لا يمكن الوصول إلى المياه والصرف الصحي والغذاء والخدمات الصحية الأساسية.

وذكر أن نحو 25 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، "بينهم 18 مليون شخص يعانون الجوع الحاد، و5 ملايين يعانون الجوع في مستوى الطوارئ".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وأظهر تحليل نشرته مبادرة "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" العالمية المشتركة بين 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معاناة 5 ملايين و830 ألف شخص في السودان من انعدام أمن غذائي حاد، في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023​​​​​​​.