الإعلام العبري: ما الانتصار في أن نرى السنوار يتحرك داخل نفق؟

تناول الإعلام الإسرائيلي تطورات الحرب على قطاع غزة وما يصاحبها من عرقلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى، والتصعيد على الجبهة اللبنانية بعدما قصف حزب الله لأول مرة منطقة صفد التي تقع على بعد 30 كيلومترا من الحدود.

وفي حديث لتلفزيون "كان" الرسمي، قال رئيس المجلس الأمني السابق اللواء احتياط يعكوف عميدرور إن إسرائيل أغضبت حزب الله على ما يبدو بعملية فرضت عليه ضرورة الرد لكي يقول "عليكم أن تتوقفوا".

وأشار عميدرور إلى أن ما جري على حدود لبنان هو "حوار بالنار يقول فيه كل طرف للآخر: احذر لقد تجاوزت حدودك".

وأضاف "نحن نشعر أنهم تجاوزوا حدودهم، لكنني لا أعرف إن كنا فعلنا شيئا دفعهم للقول إننا أيضا تجاوزنا حدودنا" لافتا إلى أن هناك فوارق بين الطرفين في طريقة إيصال هذه الرسائل.

وقال عميدرور إن إسرائيل تلجأ لطريقة استهداف المسؤولين الكبار أو الأهداف النوعية، مضيفا "رجال الاستخبارات هم من يعرفون لماذا رد حزب الله بهذا الشكل" مؤكدا أنها المرة الأولى منذ 1948 التي يتم فيها إخلاء مستوطنات الشمال المجاورة للبنان.

وأكد أنه عندما سأل عن سبب الإخلاء قيل له إنها تعليمات الجيش، مضيفا "لا أعرف أن كانت تعليمات الجيش أم تعليمات شخص آخر، لكنها أكثر القرارات الخاطئة التي صدرت".

تعقيد تبادل الأسرى

وفيما يتعلق بتطورات صفقة التبادل، يقول مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان" سليمان مسودة إنه توصل لمعلومات تفيد بأن رئيسي جهازي الموساد والشاباك -إلى جانب الجنرال احتياط نيتسان ألون- قاموا ببلورة مقترح جديد لصفقة التبادل وعرضوه على نتنياهو لكنه رفضه، وهو ما دفع ألون (المسؤول عن ملف الأسرى) من السفر إلى القاهرة لحضور المفاوضات.

كما أكدت موليا وولبيرغ المراسلة العسكرية لقناة 13 أن مصادر أخبرتها بأن نتنياهو أرسل مستشاره السياسي لاجتماع القاهرة للتأكد من أن رئيس الموساد ديفيد برنيع لن يتجاوز التفويض الممنوح له، وأنه سيستمع فقط دون تقديم أية مقترحات.

وقالت المراسلة إن الجيش نشر الفيديو الذي يقول إنه يظهر زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الداخل يحيى السنوار وهو يتحرك في أحد الأنفاق، من أجل الضغط على الحركة.

أما نوعام دان (قريبة أحد الأسرى) فقالت للقناة الـ13 "من المحرج أن نجد رجلا يفترض أنه يقود دولة ذات سيادة لتحقيق أهدافنا بينما نجده منشغلا بأنهم (حماس) لا يريدون، أو لم يقدموا ردا" مضيفا "كيف نعرف أنه انتصار مطلق؟ هل التنازل عن حياة البشر (الأسرى) هو الانتصار المطلق؟".

وأضافت "ما هو الانتصار في أن نرى السنوار يتحرك داخل الأنفاق؟ أي اكتشاف عظيم هذا؟ ما أهميته؟".

وقالت أيضا إن هذا الفيديو "يشير إلى مدى العجز والانكشاف الذي وصلنا إليه في ميادين أخرى".