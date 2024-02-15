اقتحامات الضفة تتصاعد وحصيلة المعتقلين تتجاوز 7 آلاف

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت 20 شخصا ليرتفع عدد المعتقلين فيها إلى أكثر من 7 آلاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت هذه الليلة مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقبل ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع، جنوب الخليل، وصادرت عددا من المركبات، واعتدت بالضرب على رعاة أغنام في جنوب البلدة، واعتقلتهم. كما اقتحمت بلدة تفوح، غرب الخليل، ودهمت عددا من المحال التجارية.

وفتشت قوات الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بتلك المحال، وأقامت حواجز وسط البلدة. وكانت القوة ذاتها قد اقتحمت منطقة "واد أبو كتيلة"، وسط مدينة الخليل، واعتدت على عدد من سكان المنطقة.

وفي رام الله، أفاد مراسل الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال من وسط المدينة، بعد نحو ساعة من اقتحامها، وسط مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وكانت آليات عسكرية اقتحمت بأعداد كبيرة وسط رام الله، وتعمدت إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه شبان فلسطينيين.

وشمال الخليل، شيع أهالي بلدة "بيت أمر" جثمان الشاب نيهل بريغيث الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه البلدة أمس الأربعاء. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 13 فلسطينيا أصيبوا في اقتحام البلدة.

حصيلة المعتقلين

ووفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلية)، اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طفل وأسرى سابقون من بيت لحم (جنوب)، وطولكرم ونابلس وجنين (شمال)، والقدس (وسط).

وبذلك، ارتفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة إلى 7040 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و"تشمل من تم اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".

وجاء في البيان أن الاعتقالات "رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم".

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال في بيان أنه اعتقل 3100 فلسطيني بالضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة، زاعما أن بينهم 1350 ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.