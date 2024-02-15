آخرها مجمع ناصر.. الدويري يعلق على إصرار الاحتلال على اقتحام مستشفيات غزة

حوّل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة) إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامه، في حين قال الناطق باسمه دانيال هاغاري إن "الجيش لديه معلومات تفيد بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) احتجزت أسرى إسرائيليين داخل المستشفى".

وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن ما يحدث في مجمع ناصر سيناريو مكرر لما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي شمالي القطاع، بهدف تدمير مقومات الحياة والصمود أو ما تبقى منها.

وأوضح -خلال تحليله للجزيرة- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤمن بأن الضغط العسكري يجبر حماس على تقديم تنازلات، "لهذا يستخدم القوة ويلوح بالإفراط باستخدامها".

وأكد أن الاحتلال يكذب في مزاعمه بشأن المستشفيات واستخدامها لأغراض عسكرية، مستدلا بما حدث في الشفاء وما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك من أن إسرائيل هي من بنت المخابئ أسفله منذ عقود.

وأشار إلى أن الاحتلال يشعر أن واشنطن وعواصم غربية تحميه، "لذلك يمضي قدما في مخططه بمنع السماح بعودة المهجرين والنازحين إلى شمالي القطاع".

وبخصوص تصاعد عمليات القصف الجوي في القطاع الشمالي، بيّن الدويري أن الوضع الحالي هو الأسوأ للمقاومة، لكون مصدر قوتها يكمن في القتال من المسافة الصفرية، ولا توجد اقتحامات برية منذ أيام.

أما بشأن رفح، فأكد الخبير الإستراتيجي أن مقدمات معركة المدينة الحدودية مع مصر موجودة، ولكنه شدد على أنه يصعب على الاحتلال شن عملية بالتوازي مع معركة خان يونس التي لا تزال ضارية.

ووصف الموقف المصري من اجتياح رفح بالضبابي والأميركي بالخجول، مجددا التأكيد أن تل أبيب تهدف للضغط على حماس لتقديم تنازلات بشأن اتفاق الإطار الذي تمخض عن اجتماع باريس الرباعي.