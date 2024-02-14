كوريا الشمالية تجري سلسلة جديدة من تجاربها على صواريخ كروز

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت -صباح اليوم الأربعاء- عدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية، في سلسلة جديدة من تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية -في بيان- أنه تم رصد قرابة الساعة 09:00 من صباح اليوم عدة صواريخ كروز فوق المياه الواقعة شمال شرق مدينة وونسان، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تقوم بتحليل مفصل لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.

كما أشارت الأركان الكورية الجنوبية إلى تعزيز المراقبة لمتابعة أي أنشطة إضافية قد تقوم بها الجارة الشمالية.

وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن نجاح اختبار نظام تحكم جديد لراجمة الصواريخ، مع التأكيد على أهمية دورها في ساحة المعركة.

وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت بيونغ يانغ إجراء اختبارات على "نظام أسلحة نووية تحت البحر" بالإضافة لصاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وذلك ضمن سلسلة التجارب العسكرية التي نفذتها العام الماضي.

ولا تخضع اختبارات صواريخ الكروز للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، على عكس الصواريخ الباليستية التي تستند إلى تكنولوجيا الفضاء.

وتتميز صواريخ الكروز بتقنية الدفع النفاث وارتفاعها المنخفض مما يجعل من الصعب اكتشافها والتصدي لها. ويعتقد بعض المحللين أن بيونغ يانغ تختبر صواريخ الكروز لتصديرها إلى موسكو، حيث قد يستخدمها الجيش الروسي في حربه مع أوكرانيا.

وتؤكد سول وواشنطن أن بيونغ يانغ تواصل إرسال الأسلحة إلى موسكو عبر تجاوز عقوبات الأمم المتحدة، وربما تتلقى المساعدة الفنية في مجال التجسس الفضائي كجزء من هذه الصفقات.