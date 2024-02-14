غزة.. مجازر الاحتلال تتواصل وجنود إسرائيليون يرفضون أوامر عسكرية

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما استهدفت المقاومة الفلسطينية أفرادا من قوات الاحتلال في أنفاق، وقالت وسائل إعلام إن جنودا رفضوا أوامر عسكرية بسبب سوء أوضاعهم النفسية في الحرب.

فقد أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 103 فلسطينيين وإصابة 145 في مجازر الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع بذلك إلى 28 ألفا و576، فيما وصل عدد المصابين إلى 68 ألفا و291 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف ساحة مستشفى المعمداني ومباني أخرى وسيارة في محيطه.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 25 في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف القصف منزل أحد أفراد عائلة نويجع الموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بالإضافة إلى منازل مجاورة.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعين سكنيين في حيي الأمل وجورة العقاد غرب خان يونس.

رفض أوامر عسكرية

وأعلن الجيش الاسرائيلي إصابة 15 عسكريا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إدارة التأهيل بوزارة الدفاع تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.

من جهتها، قالت صحيفة هآرتس إن جنودا من لواء غفعاتي رفضوا الانصياع للأوامر وتنفيذ مهام عسكرية داخل مدينة غزة بسبب تردي أوضاعهم النفسية والجسدية.

وفي السياق ذاته، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قتلت وجرحت أفرادا من قوة إسرائيلية بتفجيرها فتحات 3 أنفاق بمنطقة القرارة.

كما قالت القسام إنها قتلت وجرحت أفرادا من قوة إسرائيلية أخرى بتفجير منزل في منطقة السطر، وإنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105.

وفي معارك بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس قالت كتائب القسام إن مقاتليها قتلوا وجرحوا أفرادا من قوة إسرائيلية مكونة من 7 جنود اشتبكوا معها من مسافة صفر، كما تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية أخرى مكونة من 5 جنود تحصنت داخل أحد المنازل.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الأنصار تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

وكانت سرايا القدس قد أكدت في وقت سابق قصفها بقذائف الهاون موقعا للقيادة والسيطرة لجيش الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس متسببة في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة بحسب الأمم المتحدة، مما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة "جرائم إبادة" أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها.