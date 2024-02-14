تحالف لتشكيل حكومة جديدة في باكستان وحركة إنصاف تطعن في نتائج الانتخابات

أعلن حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) وحزب الشعب الباكستانيان عن تحالف بينهما لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن يقودها رئيس الوزراء السابق شهباز شريف، في حين رفضت حركة إنصاف الانضمام لهذا التحالف وقررت الطعن في نتائج الانتخابات الأخيرة.

وأعلن حزب الشعب، الذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 54 مقعدا من أصل 264 مقعدا، عن دعم مرشح حزب الرابطة -الذي حل في المركز الأول- لمنصب رئاسة الحكومة دون المشاركة فيها.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد أمس الثلاثاء، قال شهباز إنه يريد عودة شقيقه الأكبر نواز -الذي رأس الحكومة 3 مرات- إلى منصبه. لكن المتحدثة باسم حزب الرابطة أعلنت عبر منصة "إكس" أن نواز يريد أن يكون شقيقه الأصغر رئيسا للحكومة المقبلة.

وأعرب شهباز عن استعداد حزبه للتفاوض مع رئيس الوزراء الأسبق عمران خان، المسجون منذ أغسطس/آب الماضي في قضايا مختلفة، لضم حركة إنصاف إلى الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن التحالف الجديد يملك أغلبية الثلثين في البرلمان.

بيد أن عمران أعلن من داخل سجنه رفضه المشاركة في التحالف المعلن بين حزبي الرابطة والشعب، منددا بما سماه تزوير الانتخابات التي جرت الخميس الماضي..

من جانبه، قال الرئيس المشارك لحزب الشعب آصف علي زرداري، وهو رئيس سابق للبلاد -خلال نفس المؤتمر الصحفي- إن حزبه قرر المشاركة في تشكيل الحكومة لانتشال باكستان من الصعوبات.

وفي وقت سابق أمس، أعرب الرئيس المشارك الآخر للحزب بيلاوال بوتو زرداري، وهو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، أنه يرغب في أن يتولى والده آصف زرداري رئاسة البلاد مرة أخرى.

وكان المرشحون المستقلون تصدروا نتائج الانتخابات البرلمانية بحصولهم على 101 مقعد، ودعمت حركة إنصاف 93 من هؤلاء المستقلين، ونال حزب الرابطة (جناح نواز) 75 مقعدا، وحزب الشعب 54 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية المتحدة 17 مقعدا، ويمكن لحزبي الرابطة والشعب بمفردهما تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية بسيطة.

ومُنعت حركة إنصاف من المشاركة في الانتخابات الأخيرة كما منع رمزها المضرب، لذلك ترشح معظم أتباع الحزب مستقلين، ويؤكد مسؤولوها أن مرشحيها كانوا سيفوزون بعدد أكبر من المقاعد لولا "التزوير".

ولا يمكن للمستقلين تشكيل حكومة رغم حصولهم على العدد الأكبر من المقاعد، إذ يتعين أن يقوم حزب معترف به أو ائتلاف أحزاب بتشكيلها.

موقف حركة إنصاف

من جهته، أعلن حزب إنصاف بزعامة عمران خان توصله لتفاهم مع مجلس العمل الموحد، وهو تجمع لأحزاب شيعية، يسمح بانضمام نوابه المستقلين لكتلة المجلس الحزبية بالبرلمان الفدرالي والبرلمان المحلي بإقليم البنجاب.

كما أعلن الحزب نفسه عن تفاهم مماثل مع الجماعة الإسلامية للانضمام لكتلتها الحزبية في البرلمان المحلي بإقليم خيبر شمال غربي البلاد.

ويؤكد مسؤولون في حزب حركة الإنصاف أنهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات.

ومن داخل سجن أديالا في روالبندي قرب إسلام آباد، استبعد عمران خان التعاون مع حزبي الرابطة والشعب الشريكين الرئيسيين في الائتلاف الجديد.

وقال عمران لصحفيين -أثناء جلسة استماع إجرائية في السجن- إن حزبه سيطعن أمام المحكمة العليا بدعوى التزوير في نتائج الانتخابات، ثم يدرس التحالف.

وحذر رئيس الوزراء الأسبق من أي حكومة جديدة يتم تشكيلها عبر ما سماها الأصوات المسروقة، قائلا إن ذلك سيفاقم الوضع الاقتصادي.