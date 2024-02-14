برابوو سوبيانتو يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة بإندونيسيا

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو اليوم الأربعاء فوزه بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، بعدما أشارت نتائج أولية إلى أنه في طريقه ليصبح رئيس أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا.

وقال سوبيانتو -أمام حشد وسط العاصمة جاكرتا- إن جميع أرقام الحسابات والاستطلاعات، تظهر فوزه والمرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا من جولة واحدة، مؤكدا أن هذا الانتصار يشكل انتصارا لجميع الإندونيسيين.

وأضاف أن فريقه ممتن لجميع "الإحصاءات المبكرة" التي أظهرت أنه في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

ووفق الفرز السريع للأصوات، الذي أجرته العديد من مراكز الاقتراع المستقلة، فقد حصل سوبيانتو (72 عاما) على ما بين 57 و59% من الأصوات حتى الآن.

وتعتمد عمليات الفرز السريع هذه على عينات بطاقات اقتراع عشوائية من مراكز الاقتراع بمختلف أنحاء إندونيسيا، وهي أرقام غير رسمية فيما يتوقع ظهور أولى النتائج الرسمية مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

الأوفر حظا

ويعتبر الجنرال السابق سوبيانتو المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس صاحب الشعبية الكبيرة جوكو ويدودو (جوكوي)، الذي لا يحق له، بحسب الدستور، الترشح مجددا بعد شغل المنصب لولايتين.

ويحق لحوالي 205 ملايين شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، الإدلاء بأصواتهم، في أكثر من 820 ألف مركز اقتراع بمختلف أنحاء البلاد.