بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها الليلية اليومية لمدن وقرى بالضفة الغربية، اندلعت الليلة اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وأفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة طوباس الواقعة شمالي الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين خرجوا إلى شوارع المدينة استعدادا لاقتحام متوقع من قبل قوات الاحتلال للمدينة بعد رصد قوة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، وتفاجأ المقاومون بملاحقة عناصر قوى الأمن الفلسطينية، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم.

كما أغلق محتجون شوارع عدة في المدينة وأشعلوا إطارات السيارات.

💢مصادر محلية: شبان يشعلون الإطارات المطاطية ويغلقون الشوارع بعد اشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومقاومين في طوباس.#شمال_غزة_يُجوع#Northen_Gaza_starving pic.twitter.com/abjwyMWNg1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 13, 2024

وكان مراسل الجزيرة أفاد باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المدن في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، حيث أقدم جنود الاحتلال مدعومين بآليات عسكرية على اقتحام مدينة نابلس من حاجز المربعة الواقع في الجنوب الغربي.

كما أفاد باقتحام قوات الاحتلال الليلة مدينة دورا جنوب الخليل، ومن قبلها منطقة عين عرب وسط مدينة الخليل، حيث سيرت قوات الاحتلال دورياتها في المنطقة ونصبت حاجزا عسكريا.

في الأثناء، اعتدى مستوطنون على مزارعين ورعاة أغنام في قرية مسافر يطا جنوب الخليل ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل ودهمت منازل مواطنين وفتشتها.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة اثنين من جنوده، خلال اشتباكات جرت في جنين ومخيمها.

ومع استمرار حملات الدهم والاعتقال في مناطق متفرقة، أقدمت قوات الاحتلال على إعدام شاب فلسطيني في قلقيلية وأطلقت النار على آخر في بيت لحم بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.