أوكرانيا تعلن تدمير سفينة روسية والقائد الجديد للجيش يقر بصعوبة القتال

تفقد القائد الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي جبهات القتال اليوم الأربعاء وتحدث عن وضع "معقد للغاية"، في حين أعلنت قواته تدمير سفينة حربية روسية قبالة سواحل القرم، في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات على الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال سيرسكي عبر تطبيق تليغرام إن الروس يواصلون زيادة جهودهم، مشيرا إلى أن عددهم يفوق عدد القوات الأوكرانية.

وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لمنع العدو من التقدم في أراضينا وللحفاظ على مواقعنا"، معترفا بأن قواته تواجه صعوبة في صد الهجمات الروسية المتعددة في الشرق.

وعُين سيرسكي في منصبه الأسبوع الماضي، إذ دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء تغييرات بعد إخفاق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في صيف 2023.

وتوجه سيرسكي برفقة وزير الدفاع رستم أميروف إلى منطقتي أفدييفكا وكوبيانسك وهما نقطتان من الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية، في زيارته الأولى لهما بعد تعيينه في منصب القائد الأعلى الجيش.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات المسلحة ووحدات من الاستخبارات العسكرية تمكنت من تدمير السفينة "قيصر كونيكوف"، وهي سفينة إنزال روسية كبيرة.

وقالت إدارة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها استخدمت مسيّرات بحرية من طراز "ماغورا في 5" لضرب السفينة قبالة بلدة ألوبكا في شبه جزيرة القرم، مما أحدث "ثقوبا خطيرة" فيها أدت إلى "بدء غرق" السفينة، ونشرت ما قالت إنه تسجيل مصور للعملية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الإدارة أن هذه السفينة قادرة على استيعاب 87 عنصرا من الطاقم، وأنها استخدمت مؤخرا خلال عمليات روسية في سوريا وخلال الحرب في جورجيا عام 2008.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على هذه الأنباء، كما لم تعلق عليها وزارة الدفاع الروسية، لكنها قالت إنها أسقطت 6 مسيّرات أوكرانية فوق مياه البحر الأسود.

من جانب آخر، ألقى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الضوء على الهجمات الأوكرانية في البحر الأسود، حيث رأى أنها كبدت الأسطول الروسي "خسائر فادحة"، واصفا ذلك بأنه "نجاح كبير" لقوات كييف.

البيانات الروسية

وفي المقابل، يواصل الجيش الروسي ضرباته على بلدات أوكرانية قريبة من الجبهة، حيث أعلنت النيابة العامة الأوكرانية مقتل 3 أشخاص هم امرأة وابنها وامرأة حامل في قصف أصاب مستشفى بمدينة سيليدوفه الواقعة قرب دونيتسك ليل الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن أوكرانيا تكبدت خسائر بنحو 1010 جنود يوم أمس، في حين حسنت القوات الروسية مواقعها على محاور كرايني ليمان ودونيتسك وجنوب دونيتسك.