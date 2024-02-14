أبرز تطورات اليوم الـ131 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ131 من الحرب، طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين من مستشفى ناصر المحاصر بخان يونس، ونفذت قصفا مكثفا على مناطق بوسط وجنوبي قطاع غزة مما أسفر عن شهداء وجرحى، في حين واصلت المقاومة عملياتها وكبّدت الاحتلال خسائر.

مجازر الاحتلال تتواصل

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 103 فلسطينيين وإصابة 145 في هذه المجازر، مشيرة إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع بذلك إلى 28 ألفا و576، فيما وصل عدد المصابين إلى 68 ألفا و291 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف ساحة مستشفى المعمداني ومباني أخرى وسيارة في محيطه.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 25 في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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عمليات للمقاومة

وعلى صعيد المقاومة، قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قتلت وجرحت أفرادا من قوة إسرائيلية بتفجيرها فتحات 3 أنفاق بمنطقة القرارة.

كما قالت القسام إنها قتلت وجرحت أفرادا من قوة إسرائيلية أخرى بتفجير منزل في منطقة السطر، وإنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105.

وفي معارك بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، قالت كتائب القسام إن مقاتليها قتلوا وجرحوا أفرادا من قوة إسرائيلية مكونة من 7 جنود اشتبكوا معها من مسافة صفر، كما تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية أخرى مكونة من 5 جنود تحصنت داخل أحد المنازل.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية.

وكانت سرايا القدس قد أكدت في وقت سابق أنها قصفت -بالاشتراك مع كتائب الأنصار- تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون، كما قصفت موقعا للقيادة والسيطرة لجيش الاحتلال وسط خان يونس جنوبي القطاع.

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فيديو جديد للقسام

وبثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية جديدة لاستهداف كتائب القسام جنود وآليات الاحتلال في محاور مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تجهيز عبوة وتفجيرها في قوة إسرائيلية خاصة أدت إلى قتل قائد الكتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي، وفق فيديو القسام.

وأظهرت أيضا اشتباكات بالأسلحة النارية من النقطة صفر بين مقاتلي القسام والقوات الإسرائيلية، وظهر بعض جنود الاحتلال قتلى عقب خروج المقاومين من أحد الأنفاق الهجومية.

وفي سياق ذي صلة، نفى أحد قادة القسام الميدانيين -ظهر خلال الفيديو- وجود مقاتلي المقاومة في أوساط المدنيين كما يزعم جيش الاحتلال، واصفا إياه بأنه "عدو سافل لا يستقوي علينا كرجال موجودين في الميدان وفي عقدنا القتالية المتقدمة".

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تحذيرات أممية

حذرت الأمم المتحدة -الأربعاء- من أن أهالي غزة مهددون بالتهجير، وأكدت أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى إيجاد ظروف تجعل من القطاع غير صالح للسكن وهذا يعتبر من أعمال الإبادة الجماعية.

وقال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول للجزيرة إنه لا يوجد تبرير في القانون الدولي لما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تقنن كميات المواد الإغاثية المرسلة للقطاع.

من جانبه، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إن تهجير أكثر من مليون شخص من سكان غزة نحو مدينة رفح جنوبي القطاع يعد كارثة، لا سيما أنهم محرومون من احتياجات الحياة الأساسية مثل الماء والغذاء والصرف الصحي.

أما ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن فأعلن أن السلطات الإسرائيلية وافقت على أقل من نصف بعثات منظمة الصحة المعنية بتوصيل المساعدات إلى غزة، في حين أن المستشفيات هناك مكتظة بالكامل وليس لديها إمدادات كافية.

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رفض أوامر عسكرية

وأعلن الجيش الاسرائيلي إصابة 15 عسكريا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إدارة التأهيل بوزارة الدفاع تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.

من جهتها، قالت صحيفة هآرتس إن جنودا من لواء غفعاتي رفضوا الانصياع للأوامر وتنفيذ مهام عسكرية داخل مدينة غزة بسبب تردي أوضاعهم النفسية والجسدية.

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آليات الاحتلال الإسرائيلي تدهس طفلا وتطلق عليه النار في بلدة عزون في قلقيلية بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/nCHb6BVNWk — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 13, 2024

شهيد ومصابون بالضفة

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني وأصيب 13 آخرون الأربعاء خلال مواجهات بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة بيت أُمَرْ شمالي الخليل .

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، التي تتعرض لاقتحامات شبه يومية كان آخرها اقتحاما موسعا استمر 12 ساعة قبل أيام، وفتشت عددا من المنازل، وصادرت تسجيلات كاميرات وسط البلدة، وأقامت حواجز داخلها.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- "استشهاد مواطن متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بلدة بيت أمر".

كما قالت إن "13 إصابة برصاص الاحتلال وصلت إلى مشافي الخليل من بيت أمر، بينها 3 بحالة خطيرة".

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية من محورها الجنوبي، حيث دهمت منازل واعتقلت عددا من الشبان معظمهم من الأسرى المحررين، وسيرت دورياتها في شوارع المدينة.

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تصعيد كبير جنوبي لبنان

شنت إسرائيل غارات واسعة على جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم طفلان، في أعقاب الهجوم الصاروخي لحزب الله على قواعد عسكرية بمحيط مدينة صفد، صباح الأربعاء، والذي أدى لمقتل جندية وإصابة عسكريين آخرين.

وأعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح في غارتين إسرائيليين على بلدتي الصوانة وعدشيت جنوبي لبنان. ومن بين الضحايا سيدة قتلت مع طفلها وطفل زوجها في بلدة الصوانة.

في الوقت نفسه، أعلن حزب الله مقتل أحد مقاتليه في جنوب لبنان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل موجة غارات واسعة النطاق على مواقع في لبنان منها أهداف لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط، بل الدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها، وفق تعبيره، متوعدا بأن "الرد سيأتي قريبا وبقوة".

من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي مقتل جندية وإصابة 8 عسكريين، حالة أحدهم خطيرة، في القصف الذي استهدف مدينة صفد ومحيطها صباح اليوم.

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غارات أميركية بريطانية على اليمن

وفي اليمن، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) شن الولايات المتحدة وبريطانيا غارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي محافظة الحديدة غربي البلاد، في رابع استهداف للمدينة خلال يوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد إعلان الحوثيين اليوم عن غارتين استهدفتا مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، و6 غارات أميركية بريطانية أخرى استهدفت منطقتي الجبانة ورأس عيسى بمديرية الصليف، شمال غربي محافظة الحديدة، دون إضافة تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى (سنتكوم)، ضرب صاروخ كروز مضاد للسفن في مناطق سيطرة الحوثي باليمن، كان معدا للإطلاق نحو البحر الأحمر.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حكومة الحوثيين ضيف الله الشامي -في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي بصنعاء- أن الجماعة استهدفت 34 سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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