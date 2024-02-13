اقتحامات ليلية لمدن الضفة ومنشورات تهديدية بالقدس

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت من محاور عدة مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت مدخل مخيمها، في وقت متأخر من ليل الاثنين، كما اقتحمت مناطق في الخليل ودهمت منازل فيها.

وسيّرت قوات الاحتلال دورياتها في شارعي حيفا وحي الزهراء في جنين صحبة جرافات، كما حاصرت مدخل مخيم جنين، وسط إطلاق نار مع مقاومين وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة. وكانت صفارات الإنذار دوت في المدينة ومخيمها.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة قلقيلية غرب الضفة الغربية من محورها الشمالي وحاصرت أحياء عدة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، ومنطقتي اشكاره جنوب مدينة يطا، وجنبا شمال الخليل، حيث سيرت دورياتها، ودهمت منازل مواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. واقتحمت كذلك بلدة السموع جنوب الخليل ودهمت عددا من المنازل.

كذلك اعتدى مستوطنون على رعاة أغنام في قرية سوسيا بمسافر يطا ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. كما فتشوا عددا من المنازل وحطموا الأثاث بداخلها، مما أسفر عن أضرار مادية في الممتلكات.

وفي نابلس، قال مراسل الجزيرة إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا بلدة حوارة جنوب المدينة، وانتشروا في عدة أحياء وهاجموا فلسطينيين وممتلكاتهم وأحرقوا مركبات ومنازل عدة، وسط حماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، كما رددوا شعارات عنصرية قبل انسحابهم من البلدة.

وهاجم المستوطنون أيضا -بحماية جيش الاحتلال- بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس، واعتدوا على السكان، وأحرقوا سيارة وأجزاء من منزلين على أطراف البلدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بجروح متفاوتة وحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز نحوهم.

منشورات تهديدية

وفي تطور آخر، وزّع جيش الاحتلال منشورات تهديدية على أهالي بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة قبل انسحابه منها، وطالبهم بالإبلاغ عن المقاومين.

وفي القدس المحتلة أيضا، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك- استشهاد الفتى المعتقل محمد أبو سنينة البالغ من العمر 16 عاما، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال مساء الاثنين بذريعة تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 393 شهيدا، منهم 74 شهيدا منذ بداية العام.

وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 186 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال يناير/كانون الثاني الماضي.