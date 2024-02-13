أوكرانيا: روسيا تشتري محطات ستارلينك في دول عربية

قالت المخابرات الحربية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية تشتري محطات لخدمة "ستارلينك" للإنترنت في "دول عربية" لاستخدامها في ساحة المعركة.

وأرسلت "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك محطات ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لمساعدة أوكرانيا بعد بداية الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022، وتقول الشركة إنها لا تتعامل مع الحكومة الروسية أو الجيش الروسي.

لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن القوات الروسية زاد اعتمادها على الخدمة، ونشرت المديرية الرئيسية للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية ما قالت إنه تسجيل صوتي لجنديين روسيين يناقشان خططا لشراء خطوط إنترنت "ستارلينك" من مقدمي خدمات عرب مقابل نحو 200 ألف روبل (2200 دولار) لكل منهما.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تليغرام "دولة روسيا المعتدية تشتري معدات اتصالات، بما في ذلك خطوط الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك، لاستخدامها في الحرب من دول عربية".

وكان أندريه يوسوف المتحدث باسم المديرية الرئيسية للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، قد أكد أمس تسجيل "حالات لاستخدام قوات الاحتلال االروسية لهذه الأجهزة، وبدا كأنها تستخدمها بشكل منتظم".

وأشار إلى أن "وحدات عسكرية تستخدم هذه الخدمة مثل لواء الهجوم الجوي الروسي 83 الذي يقاتل قرب مدينتي كليششيفكا وأندرييفكا المحاصرتين في منطقة دونيتسك" شرق أوكرانيا.

في المقابل، قال الكرملين إن المحطات غير معتمدة للاستخدام في روسيا ولم يتم تزويدها بها رسميا، وبالتالي لا يمكن استخدامها.