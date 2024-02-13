أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التطورات في غزة

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائهما في الدوحة اليوم الثلاثاء تطورات الأوضاع في غزة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم استقبل في مكتبه بقصر لوسيل صباح اليوم وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له.

وأضاف البيان "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان عبد اللهيان قد التقى أمس الاثنين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي أكد خلال اللقاء على دعوة قطر إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين في غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقبل أيام، دعت وزارة الخارجية القطرية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وارتكاب إبادة جماعية في المدينة.

ومنذ أكثر من 4 أشهر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت حتى اليوم الثلاثاء 28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا وفقا لوزارة الصحة في القطاع، ومعظم الضحايا أطفال ونساء.