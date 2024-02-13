أرمينيا تعلن مقتل جنديين وتتهم القوات الأذربيجانية

أعلنت أرمينيا مقتل جنديين بنيران القوات الأذربيجانية في منطقة سيونيك الجنوبية، وجاء ذلك بعد يوم من اتهام أذربيجان لجارتها بإصابة جندي في هجوم على موقع لحرس الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان اليوم الثلاثاء إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار من أسلحة صغيرة باتّجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند"، مشيرة إلى مقتل جنديين وإصابة عدد آخر بجروح.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الجنود الأرمينيين فتحوا النار مرّتين في وقت متأخر الاثنين على قرية كوخانابي في منطقة توز (شمال شرق)، وهو أمر نفته أرمينيا.

وأعلنت باكو، أمس الاثنين، إصابة جندي أذربيجاني في حرس الحدود جراء إطلاق نار من الجانب الأرميني.

وأفادت دائرة الحدود الأذربيجانية في بيان، بأن الجندي أصيب إثر إطلاق الجيش الأرميني النار على مواقع حرس الحدود الأذربيجاني في قرية كولوقيشلاق بمحافظة زنكيلان.

وأكدت أذربيجان أن "القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا تتحمل المسئولية التامة عن هذا الحادث الاستفزازي".

وظلت أرمينيا وأذربيجان في صراع لأكثر من 3 عقود على إقليم ناغورنو قره باغ، وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت أذربيجان أنها استعادت سيادتها على الإقليم بعد عملية عسكرية سريعة، وسلّم الانفصاليون الأرمن أسلحتهم ومعداتهم العسكرية، وانسحبوا من المنطقة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.