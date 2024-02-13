أردوغان يصل إلى الإمارات ضمن جولة تشمل مصر

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ضمن جولة تشمل مصر.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان ناقش مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والعالمية، والحرب الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وأكد أردوغان رفضه الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح مثلها مثل غزة بكاملها، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن خطوات لوقف إسرائيل في أقرب وقت.

وأفادت وكالة الأناضول بأن أردوغان سيشارك بصفته ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وسيجري لقاءات بزعماء الدول المشاركة في القمة.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء كل من الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.

دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تقول في بيان لها إن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» سيزور القاهرة يوم الأربعاء المقبل، من أجل تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى pic.twitter.com/bbYwL7aXpl — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 11, 2024

وكانت الرئاسة التركية أعلنت أمس الاثنين أن أردوغان سيزور مصر غدا الأربعاء بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال أردوغان في كلمة بثها التلفزيون التركي أمس الاثنين إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سيتصدر جدول محادثاته مع نظيره المصري يوم الأربعاء، وأضاف "سنناقش مختلف القضايا، ومنها الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع مع السيد السيسي".

وستكون زيارة أردوغان غدا أول زيارة يقوم بها لمصر منذ أن رفعت أنقرة والقاهرة مستوى العلاقات بينهما بتعيين سفيرين العام الماضي.