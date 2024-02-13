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أردوغان يصل إلى الإمارات ضمن جولة تشمل مصر

Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan in Ankara ANKARA, TURKEY - NOVEMBER 24: Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan with an official ceremony at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on November 24, 2021. (Photo by Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقاء سابق في أنقرة (غيتي)
13/2/2024-|آخر تحديث: 13/2/202402:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ضمن جولة تشمل مصر.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان ناقش مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والعالمية، والحرب الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وأكد أردوغان رفضه الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح مثلها مثل غزة بكاملها، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن خطوات لوقف إسرائيل في أقرب وقت.

وأفادت وكالة الأناضول بأن أردوغان سيشارك بصفته ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وسيجري لقاءات بزعماء الدول المشاركة في القمة.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء كل من الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت أمس الاثنين أن أردوغان سيزور مصر غدا الأربعاء بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال أردوغان في كلمة بثها التلفزيون التركي أمس الاثنين إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سيتصدر جدول محادثاته مع نظيره المصري يوم الأربعاء، وأضاف "سنناقش مختلف القضايا، ومنها الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع مع السيد السيسي".

وستكون زيارة أردوغان غدا أول زيارة يقوم بها لمصر منذ أن رفعت أنقرة والقاهرة مستوى العلاقات بينهما بتعيين سفيرين العام الماضي.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول