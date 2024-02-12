قتلى بغارات إسرائيلية على لبنان بينهم عناصر من حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 190 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جهته، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين على منزلين ببلدتي طير حرفا ومارون الراس.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي مقابل بلدتي شبعا وكفرشوبا بصاروخ موجه، واستهداف ثكنة ‏برانيت بصاروخ "فلق 1" وتحقيق إصابة مباشرة.

واستهدف الحزب أيضا ثكنة زرعيت برميات صاروخية من "فلق 1" وحقق فيها إصابات مباشرة، ومبنى في مستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود ‏العدو بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة.

غارات إسرائيلية

وقال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بليدا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد مراسل الجزيرة بنجاة مسؤول محلي في حزب الله بعد قصف مسيّرة إسرائيلية سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي في محافظة النبطية جنوب لبنان، فيما أصيب آخرون في الاستهداف.

وذكر مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ اليوم سلسلة غارات جوية في كل القطاعات بجنوب لبنان.

وكانت إسرائيل قد استهدفت أول أمس السبت سيارة في بلدة جدرا على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في ثاني استهداف خارج منطقة الجنوب الحدودية منذ بدء التصعيد على وقع الحرب في غزة.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن من وصفته بالقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسل صالح كان هدفا للضربة، لكنه نجا منها.

وأدت الضربة إلى مقتل شخصين -أحدهما مدني- في وقت نعى حزب الله أحد عناصره من سكان البلدة.

وعلى وقع حرب مدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار والقصف بين جيش الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين ومدنيين لبنانيين.