محكمة هولندية تقضي بوقف تصدير قطع طائرات إف-35 لإسرائيل

أصدرت محكمة في هولندا قرارا -اليوم الاثنين- بإيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات إف-35 إلى إسرائيل في غضون أسبوع من الآن، بعد أن نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية.

وأوضحت محكمة الاستئناف في لاهاي أن هذا القرار جاء بعد تقديم طلب من منظمات حقوقية، يأمر هولندا بوقف تسليم قطع الغيار للطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن هذا القرار يجب أن ينفذ في غضون 7 أيام من تاريخ إصداره.

وتقدمت المنظمات الحقوقية بينها أوكسفام بطلب للمحكمة، مؤكدة أن تزويد إسرائيل بهذه القطع يسهم في انتهاكات للقانون الدولي في حربها على القطاع.

وأوضحت المحكمة أن الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ليس مبررا جيدا لمواصلة تصدير قطع الغيار.

بدورها، قالت الحكومة الهولندية إنها ستطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في البلاد، معتبرة أن طائرات "إف-35" ضرورية لإسرائيل من أجل حماية نفسها من "التهديدات في المنطقة، من إيران واليمن وسوريا ولبنان على سبيل المثال" على حد قول الحكومة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

مخازن في هولندا

وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة، والتي يتم تخزنها في هولندا، قبل أن يتم إرسالها إلى الدول الشريكة، من بينها إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير.

وبذلك، ألغت المحكمة حكما سابقا أصدرته المحكمة الابتدائية في هذه القضية، والتي كانت قد قضت بأن قرار تسليم هذه القطع سياسي في المقام الأول.

وكان تصريح تصدير هذه القطع قد مُنح في عام 2016 لأجل غير مسمى ولكن، وفقا لمحكمة الاستئناف، الوضع تغير جذريا منذ ذلك الحين، ولا يمكن تجاهل ذلك.

وقضت المحكمة بأن "حقيقة أن التصريح مُنح لفترة غير محددة لا يعني أن الدولة يمكن أن تغض الطرف عن الأحداث اللاحقة".

وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لقطع غيار طائرات "إف-35" المملوكة للولايات المتحدة، والتي تستخدم في توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها، ومن بينها إسرائيل.

وأُرسلت شحنة واحدة على الأقل إلى إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.