عاجل | سي إن إن: إنقاذ أسيريْن برفح ربما تسبب بمقتل 100 فلسطيني

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس جو بايدن قوله إن عملية إنقاذ محتجزيْن إسرائيليين برفح جنوبي قطاع غزة، أمس الأحد ربما أدت لمقتل نحو 100 فلسطيني، ونحن قلقون بشأنها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت القاهرة خلال تحرير المحتجزيْن برفح جنوبي قطاع غزة، وأكدت لها أن الأمر حدث منفرد وليس بداية عملية شاملة.

البيت الأبيض:

نعرب عن سعادتنا لنجاح الجيش الإسرائيلي في إطلاق سراح إسرائيليين في رفح.

لن تنتهي الأزمة في قطاع غزة قبل إطلاق حماس كافة المحتجزين.

الرئيس بايدن وأعضاء فريقه يواصلون العمل على مدار الساعة لضمان وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

علينا تقبل احتمال وفاة بعض المحتجزين في غزة وليس لدينا معلومات محددة عن أماكن احتجازهم.

لا نريد عملية عسكرية كبرى في رفح بدون خطة قابلة للتنفيذ وضمان أمن المدنيين.

لا نريد أن نرى أي قتلى مدنيين، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.

هناك تقدم في محاولاتنا للتوصل إلى اتفاق لهدنة ممتدة وإخراج جميع المحتجزين.

لا يمكننا تأكيد مقتل مدنيين في رفح، لكننا لا نريد أن نرى سقوط أي قتلى مدنيين.

الرئيس بايدن كان واضحا بشأن مخاوفنا بخصوص سقوط ضحايا مدنيين والأضرار بالبنية التحتية المدنية.

نريد أن تتوقف الحرب في غزة، وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع المحتجزين وإدخال المساعدات.

التفاصيل بعد قليل..