شهداء وجرحى برصاص قناصة الاحتلال بمستشفى ناصر في خان يونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الاثنين، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين من الأطقم الطبية والنازحين برصاص الجيش الإسرائيلي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، إن قناصة الجيش الإسرائيلي يحاصرون المستشفى ويطلقون النار على كل من يتحرك في ساحتها، مؤكدا أنهم قتلوا 7 فلسطينيين وأصابوا 14 من الطواقم الطبية والنازحين داخل ساحات المستشفى.

وأكد القدرة أن الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات سقطت نتيجة الانفجارات المحيطة بمجمع ناصر الطبي.

كما أوضح أن الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين نفد في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وقال القدرة إن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ وتعيق عمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي، وأكد أنهم يحتاجون لحماية الطواقم الفنية للتحرك في ساحات المستشفى لإصلاح شبكة الصرف الصحي.

قلق أممي

ويوم أمس الأحد، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره القوات الإسرائيلية.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة إكس "نشعر بقلق عميق بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بسبب تصاعد الأعمال العدائية في محيط المستشفى".

ووفقا لشهود عيان، استهدف الجيش الإسرائيلي مباني المجمع وباحاته بالأعيرة النارية، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر بجروح حرجة داخل أقسام وباحات المستشفى.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، مما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح عن المدينة.