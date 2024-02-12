أعداد المستوطنين بالضفة الغربية زادت بنسبة 3% خلال العام الماضي

كشف تقرير جديد أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع بنسبة 3% تقريبا في العام الماضي 2023، وتوقع "نموا متسارعا" لأعداد المستوطنين في الضفة خلال السنوات المقبلة.

ووفق التقرير الذي نشرته مجموعة داعمة للاستيطان أمس الأحد واستند لإحصاء رسمي للسكان أصدرته الحكومة الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين قفز إلى 517 ألف و407 مستوطنين بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن كان 502 ألفا و991 في العام 2022.

وأفاد التقرير بأن عدد المستوطنين في الضفة زاد بأكثر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن المستوطنين تجاوزوا عتبة نصف مليون خلال العام الماضي.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن أعداد المستوطنين في الضفة ستشهد "نموا متسارعا" خلال السنوات المقبلة.

وزعم أن الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والحرب الإسرائيلية على غزة عوامل أقنعت العديد من الإسرائيليين الذين كانوا يعارضون في السابق بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة بتغيير مواقفهم.

وقال التقرير "لقد حدثت بالفعل تصدعات مهمة في جدار معارضة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية".

وشهدت وتيرة الاستيطان وبناء المستوطنات في الضفة الغربية زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، وقد اعتمدت جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة، وتقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع هجرة الإسرائيليين إليها.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ مع بداية عام 2023 نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية.